Sportcast: "Cambuur verliest van Feyenoord"

SC Heerenveen verloor met 2-1 van Willem II. Dit kwam vooral door fouten van Heerenveen-verdedigers. Toch waren onze analisten wel enthousiast over het spel van Heerenveen: "Het was mooi om te zien dat Heerenveen veel beter was dan Willem II", zegt Roelof de Vries.

Arjen de Boer had zich ook vermaakt: "Heerenveen voetbalde écht heel leuk. Het was een leuke wedstrijd om te zien." De Boer had wel één aantekening: "Echt uitgespeelde kansen heeft Heerenveen in de tweede helft niet gecreëerd.