Helft van de 77 doodgebeten schapen in Nederland afkomstig uit Fryslân

Van de 24 schapen die kortgeleden bij Slappeterp zijn doodgebeten, is al wel bekend dat ze niet door een wolf maar door een hond aangevallen zijn. Dat geldt ook voor dode schapen in Ried en Peins. Maar omdat er nu een toename is van doodgebeten schapen in het noorden van het land, kan het betekenen dat er zwervende wolven aanwezig zijn, meent Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. Als vaststaat dat een wolf schapen heeft doodgebeten, heeft de veehouder recht op schadevergoeding.

Het is nu de tijd van het jaar dat jonge wolven hun roedel verlaten om op zoek te gaan naar een eigen leefomgeving. Een aantal roedels in Duitsland is flink toegenomen en wolven leggen makkelijk de afstand naar de grens af.