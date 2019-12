Wordt Silke uit Rottum Hollands Next Top Model? "Ik zeg niets!"

Ze deed mee voor de fun, zegt ze zelf. Maar nu Silke uit Rottum in de finale van het modellenprogramma staat, wil ze winnen ook! Of dat is gelukt, weet alleen Silke, want de finale-uitzending is al opgenomen. En dat voelt toch wel een beetje gek, geeft Silke toe. "Ik moet me heel lang stilhouden. Maar omdat het zo'n lang seizoen is, hebben ze ervoor gekozen om het alvast op te nemen."

Elke week zit Silke zelf ook voor de uitzendingen van Hollands Next Top Model. Want zelf heeft ze de uiteindelijke afleveringen ook nog niet gezien. "Het beeld dat mensen van me hebben, klopt best heel goed", lacht ze. "De dingen die ik heb gezegd en heb gedaan, is wie ik ben. Maar er zijn wel dingen in geknipt, waardoor er soms een andere verhaallijn ontstaat. Maar over het algemeen klopt het beeld van mij wel."

Hoogtepunten?

"Georgië is me het meest bijgebleven. Daar zou ik anders nooit naartoe gaan. Ik hoopte heel erg op een klus voor de Elle. Die heb ik ook mooi van mijn lijstje af kunnen strepen. Dat was ontzettend te gek."

Nog even wachten

Maandagavond zal blijken of Silke zich het nieuwe Hollands Next Top Model mag noemen. Tot die tijd moet ze zich stilhouden. "Ik ben heel slecht in liegen, maar ik probeer me af te zonderen, zodat ik ook niet constant die vragen krijg. Ik probeer zo veel mogelijk dat moment te mijden en er omheen te praten."

Zelf ziet ze de finale-uitzending thuis. "Ik zit gewoon lekker thuis met m'n ouders en familie en mijn beste vriendinnen komen langs. Deze mensen heb ik meegenomen naar de finale, dus die weten de uitslag ook al en moesten zich al die tijd stilhouden. Ook op mijn werk zitten ze voor de buis vanavond."

Om 22.00 uur is bekend of Silke zich Hollands Next Top Model 2019 mag noemen.