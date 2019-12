Turnster Lisa van Rozen uit Oosterwolde opgenomen in nationale selectie

Bondscoach Gerben Wiersma heeft Lisa van Rozen uit Oosterwolde opgenomen in de nationale turnselectie. Zij stroomt door vanuit Jong Oranje. Lisa van Rozen bereid haar de komende maanden met de nationale selectie voor op de Olympische Spelen. Die zijn volgende zomer in Tokio. In een team van vier turnsters uit de selectie doet daar uiteindelijk aan mee.