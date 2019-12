Shorttrackers experimenteren met luchtreinigers in huis

Topsporters gebruiken veel zuurstof en de kans is groot dat ze bij grote inspanning last krijgen van hun luchtwegen. Zij moeten er daarom voor zorgen dat zij zo weinig mogelijk worden geprikkeld. Dat is al snel het geval bij de droge en koude lucht in een ijshal.

De luchtreinigers waar nu mee geëxperimenteerd wordt halen onder meer pollen, haar van dieren en mogelijke virussen uit de lucht. Ze hebben de apparaten gekregen van de hoofdsponsor van de schaatsbond KNSB.