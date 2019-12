Rechter: RIVM moet rekenmodel voor stikstof vrijgeven

Dat heeft de rechter gezegd in het kort geding dat was aangespannen door de boerenonderzoeksorganisatie Mesdag Zuivelfonds en de organisatie Stikstofclaim. Ze willen duidelijkheid hebben over alle meetgegevens waarop het stikstofbeleid wordt gebaseerd.

En ze willen dat ook zo gauw mogelijk, omdat de gegevens de basis zijn voor een nieuw overheidsbeleid. Bijvoorbeeld de regels waar provincies mee bezig zijn en de spoedwet over stikstof, waar de Eerste Kamer dinsdag over praat.