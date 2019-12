Rechter doet dinsdag uitspraak in kort geding van CBL tegen FDF

Het CBL heeft de zaak aangespannen om te voorkomen dat de boeren de bevoorrading van supermarkten platleggen. Farmers Defence Force zegt bij het kort geding dat het nooit de bedoeling is geweest om distributiecentra te blokkeren. Een opmerking daarover had een smiley daarbij en die is volstrekt verkeerd gevallen, zei de advocaat van de boeren.

De rechter heeft de boeren gevraagd wat ze nu precies van plan zijn, maar die willen daar nog steeds niets over zeggen.

Beide partijen houden de deur nog wel open voor verder overleg. Mocht dat iets opleveren, dan hoeven de acties niet door te gaan, zegt een woordvoerder van Farmers Defence Force.