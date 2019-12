Cijfers van Fries Sociaal Planbureau: "Fryslân is kampioen vrijwilligerswerk"

"De bevolking groeit. In de eerste helft van dit jaar zijn er 1.500 inwoners bijgekomen. Dat is meer dan anders. Fryslân heeft nu zo'n 648.000 inwoners", vertelt Wilma de Vries van het bureau. "In Fryslân wonen de meeste inwoners op het platteland van heel Nederland. Het gaat om 67% van de Friezen, tegenover landelijk 34%."

"Er kwamen maar liefst 1.848 nieuwe bedrijven bij, dat is meer dan in Drenthe en Groningen. En de werkloosheid is in het derde kwartaal gedaald, 3,2% van de beroepsbevolking heeft geen werk en dat cijfer is nu gelijk aan de landelijke cijfers. Dat is mooi, want het was altijd hoger in Fryslân."

Vrijwilligerswerk

Fryslân is koploper op het gebied van vrijwilligerswerk. "We zijn kampioen vrijwilligerswerk; 44% doet vrijwilligerswerk, meestal bij sportverenigingen. De helft van de inwoners op het platteland doet vrijwilligerswerk en meer dan de helft is tussen de 65 en 75 jaar."

Toerisme

"80% van de gasten die naar Fryslân komen, komt uit Nederland, de resterende 20% uit het buitenland, vooral Duitsers en Belgen. Van de Friezen gaat zo'n 80% op vakantie, de helft daarvan naar het buitenland."