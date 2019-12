Vergadering Wetterskip verplaatst naar WTC Expo vanwege de ruimte

Het Wetterskip en de politie hebben maandagmorgen overlegd wat ze dinsdag gaan doen als boeren hun actie doorzetten om bagger bij het waterschapsgebouw in Leeuwarden te dumpen. Er is besloten om de vergadering niet in het waterschapsgebouw te houden, maar in het WTC Expo in Leeuwarden. Daar is meer ruimte, want er worden veel boeren verwacht.