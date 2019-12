Zware dobber voor gemeente Leeuwarden om cultuur op peil te houden

Een groot deel van de Friese gemeenten geeft dit jaar minder geld uit aan cultuur dan het landelijk gemiddeld, dat blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân. Ook gemeente Leeuwarden scoort onder het gemiddelde.

Niet verbaasd

Dat Leeuwarden niet heel goed scoort, verbaast wethouder van cultuur, Sjoerd Feitsma, niet. "We hebben tien jaar geleden een onderzoek laten uitvoeren, daaruit bleek dat Leeuwarden voor een dubbeltje op de eerste rang zit."

Intussen zijn we tien jaar verder en is er veel gebeurd, zoals het culturele hoofdstadsjaar. "Er is veel incidenteel geld naar cultuur gegaan, in verband met culturele hoofdstad, maar de structurele cultuurbudgetten van de gemeente zijn niet substantieel omhoog gegaan."

Gemeenten onder financiële druk

Veel gemeenten staan onder financiële onder druk door het overhevelen van de WMO en de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten. De gemeenten moeten daar veel geld aan uitgeven, waardoor er minder geld beschikbaar is voor andere zaken.

Er wordt op dit moment door gemeenten al veel bezuinigd en vaak wordt dat op sport en cultuur gedaan, ziet Feitsma. "Dat is een verkeerde beweging, want met sport en cultuur werk je aan de basis."

Grote ambities

De gemeente Leeuwarden heeft grote ambities wat cultuur betreft. Ook is er nog de nalatenschap van culturele hoofdstad, en daarnaast festivals die graag structureel geld willen. En dan zijn er nog voorzieningen met financiële problemen: De Harmonie, poppodium Neushoorn en de bibliotheek.

Ook is de gemeente veel, meer dan gemiddeld, geld kwijt aan het sociale domein. "We moeten keuzes maken", zegt Feitsma. "In het voorjaar hebben we een gesprek met het college, de gemeenteraad en partners in onze gemeente om te bespreken waar we als gemeente naartoe willen. Waar willen we wel en niet in investeren?"