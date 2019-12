Uitkomst boerenoverleg in Den Haag belangrijk voor aangekondigde actiedag

Voor aanstaande woensdag hebben de boeren een grote actiedag aangekondigd. De uitkomst van het gesprek in Den Haag is zeer belangrijk voor het wel of niet doorgaan van deze acties. "De ontwikkelingen zijn niet echt hoopvol", weet verslaggever Gerrit de Boer. "De boerenorganisaties leggen maandag opnieuw hun verhaal op tafel, maar het gaat er om wat de minister daar mee doet. De kans dat er nog iets wordt veranderd in de stikstofwet is zo goed als nul."

Kort geding

Wanneer de stikstofwet aanstaande dinsdag in de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan is het definitief klaar en volgen de noodmaatregelen. Het lijkt er op dat de acties van woensdag in dat geval doorgaan, verwacht Gerrit de Boer. "Ik zie nu geen alternatief. Maar dat hangt ook af van wat de rechter vandaag in Lelystad besluit in het kort geding. Wanneer de acties niet mogen doorgaan, krijgen we een pittige situatie. De hele zaak is best wel ingewikkeld."