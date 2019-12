Dominee Marco Buitenhuis: "Kinderen achter hoge hekken gevangen zetten: dat kan toch niet?"

Hart onder de riem

Ruim 120 mensen hebben als protest diverse liederen gezongen en de namen van alle kinderen geroepen die op dit moment vastzitten in Zeist. "We hebben begrepen dat de gezinnen ons hebben gehoord", vertelt Buitenhuis. "Dat was het doel: laten weten dat we ze niet vergeten zijn. We wilden hen laten merken dat we meeleven en dat we er voor hen zijn."

Er wordt nog nagedacht over vervolgacties, geeft Buitenhuis aan. "Misschien een stille tocht. Maar we moeten laten blijken dat we dit niet stilzwijgend kunnen laten gebeuren."