Gemeenteraad praat over centrumplan Heerenveen

Om te besluiten wat er met het centrum van Heerenveen moet gebeuren, werden alle inwoners en ondernemers door de gemeenteraad uitgenodigd om mee te denken. Het resultaat is een oogst van 250 concrete ideeën. Daar zijn nu 47 bouwstenen uit geselecteerd. Maandagavond besluit de raad wat er in 2020 gaat gebeuren.

Centrummanager Peter de Vries: "Het belooft een spannende avond te worden, maar we zijn erg positief. Er is veel geld nodig om deze plannen uit te voeren, maar we kunnen in de tussentijd wel alvast aan de slag. We hebben 150.000 euro nodig om te starten. Daar vragen we de gemeenteraad vanavond ook om."

Leegstand

Eén van de problemen waar het centrumplan iets aan moet doen, is de leegstand in het centrum van Heerenveen. De Vries: "Er zijn op dit moment 15 panden in het centrum die leeg staan. Dat zijn er 15 te veel. We kunnen dat niet zomaar oplossen met het centrumplan, daar zijn we ons zeker van bewust. We moten ook nadenken over andere ideeën voor zo'n gebouw, bijvoorbeeld appartementen."

Werkwijze

De Vries is zeer te spreken over de manier waarop burgers en ondernemers mochten meedenken over het nieuwe centrum. "Toen we te horen kregen dat we mee mochten denken, was er eerst nog wel wat scepsis", geeft de centrummanager toe. "Maar we zijn behoorlijk enthousiast. We willen allemaal maar één ding: vooruit met het centrum van Heerenveen. We zijn er in geslaagd om alle plannen bij elkaar te krijgen. We versterken elkaar."