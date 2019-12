'Hele jaar toerisme in Fryslân voor meer vaste banen in toeristische sector'

De partij gaat aanstaande woensdag, bij de laatste bijeenkomst van Provinciale Staten in in 2019, plannen inbrengen om het hele jaar voor toerisme in onze provincie te zorgen. Volgens PvdA-Statenlid Jaap Stalenburg zou een campus 'gastvrijheidseconomie' een goede zaak zijn. Friese onderwijsinstellingen zouden zo'n campus op moeten richten.

"Er is op dit moment een groot gebrek aan arbeidskrachten en tegelijkertijd is het werk dat er is vooral seizoenswerk", zegt Stalenburg. Een vaste stroom van toeristen zorgt voor meer zekerheid in de sector. Stalenberg verwijst ook naar de provinciale nota Gastvrij Fryslân. Daarin staat dat toerisme in 2030 de grootste werkgever in Fryslân kan worden.