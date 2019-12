Aris stunt nét niet en verliest thuis in thriller van Feyenoord

Voor de wedstrijd stond Feyenoord derde in het klassement en Aris één-na-laatste. De Rotterdammers namen in het eerste kwart ook de voorsprong, maar Aris bleef vlak achter ze. De Leeuwarders wisten het tweede kwart zelfs te winnen. Bij de rust was de stand 32-34; een nipte voorsprong voor Feyenoord.

Sterk derde kwart Aris

In een ontzettend sterk derde kwart pakte Aris al snel de voorsprong. Met name Arunas Mikalauskas wist het net goed te vinden voor de Leeuwarders, die daardoor met een 57-48 voorsprong aan het laatste kwart begonnen.

Feyenoord maakt achterstand goed

Even stond Aris in dat laatste kwart nog met twaalf punten voor, maar langzaamaan wist Feyenoord steeds dichterbij te komen. Met nog 45 seconden te spelen, stond Aris voor met 74-71. De Leeuwarders maakten daarna twee keer een overtreding op Keyshawn Woods. Die schoot beide vrije worpen raak en zette de Rotterdammers daarmee weer op voorsprong. Met nog vier seconden op de klok kreeg Aris nog één kansje, maar de pass van Mikalauskas kwam niet aan: eindstand 74-75.

Feyenoord was met name in de rebounds sterker dan Aris: 42 om 34. De Rotterdammers schoten ook tien vrije worpen meer. Topscoorder van de wedstrijd was Quentin Snider van Feyenoord met 29 punten. Bij Aris wisten Mikalauskas, Andrzej Piotr Mazurczak en Samuel Idowu ook vaker dan tien keer te scoren.