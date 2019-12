Wijnjewoude energieneutraal: 'De plicht om de aarde goed achter te laten'

Dat de coöperatie in mei dit jaar de pioniersprijs van het programma Tegenlicht won was ook een grote opsteker en motivatie om door te gaan.

Nieuwe initiatieven vallen niet allemaal goed

Nieuwe initiatieven zijn er ook in Wijnjewoude. Maar die vallen niet allemaal even goed. De coöperatie is met achttien boeren in en rondom het dorp bezig met het ontwikkelen van een plan voor een eigen mestvergister bij het dorp. De vergister zou alleen mest van de 'eigen' achttien boeren vergisten en daarmee kan het dorp dan fossielvrij gas krijgen. Er zijn evenwel een paar omwonenden die bezwaar maken tegen een vergister, omdat ze bang zijn voor stank en meer groot verkeer.

Maar volgens De Kroon en Pool is het niet zo dat er nu en verscheurd dorp is: "We blijven met elkaar in gesprek. En als we na een discussie-avond klaar zijn, dan drinken we gemoedelijk een biertje. Dat is het mooie aan de mienskip."

Onderzoek naar de vergister

De vergister is er nog lang niet en misschien komt-ie er ook wel helemaal niet. Als het echt zo is dat er veel overlast van komt, dan wil de coöperatie het zelf ook niet. Maar onderzoek moet dat duidelijk maken, vinden zij bij de WEN.

De vergister zou op het energieparkje moeten komen, dat de coöperatie heeft gekocht. Daar komt ook een zonnepark en opslag voor energie. Er is nog voldoende werk voor de WEN.