Koploper LDODK ontving in Gorredijk nummer twee PKC uit Papendrecht. De Zuid-Hollanders behaalden via een 9-14 ruststand uiteindelijk een ruime 22-29 overwinning. PKC heeft nu elf punten uit zes duels en neemt de koppositie over van LDODK, dat op een punt volgt.

De hoogtepunten van LDODK - PKC: