Stranding Sterke Yerke III en dood Chris Schweigmann herdacht op Bonaire

Een grote groep belangstellenden was aanwezig bij het monument aan de kust van Bonaire. Vice-voorzitter Wilfred de Jong van de Stichting Behoud Erfgoed Sterke Yerke noemde het een indrukwekkend moment: "We hebben de ceremonie in tweeën gesplitst. 's Ochtends hebben we Chris zijn as op zee uitgestrooid zoals hij graag wilde. Daarna hebben we bij het monument een sigaar gerookt. Later in de middag hebben we op die plek herdacht dat de Sterke Yerke III daar in 1979 vergaan is in de nacht van 14 op 15 december."