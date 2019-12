Uniek audiomateriaal Sterke Yerke komt 40 jaar na dato boven water

Het kwam ook voor dat Van der Meulen iets miste. Dan ging hij met zijn opnameapparatuur naar een radiostudio om het nieuwsbericht nog eens te laten lezen door de nieuwslezer. Of hij reisde af naar IJmuiden om bij Radio Scheveningen nogmaals een oproep voor de Sterke Yerke te laten doen, in het Engels en in het Nederlands.

Zo heeft Van der Meulen een uitgebreid audio-archief opgebouwd van meer dan 40 uur geluidsmateriaal. Dat archief mag Omrop Fryslân gebruiken om een radiodocumentaire en eventueel ook een podcastserie van te maken.

Blij

Van der Meulen is erg blij dat er nu iets met het materiaal zal worden gedaan. "Het ligt hier maar wat. Ik had altijd wel het idee dat er iets mee gedaan moest worden, maar daar ben ik niet de aangewezen persoon voor. Ik zit er veel te diep in."

Dat de opnames bewaard zijn gebleven komt doordat Van der Meulen al heel veel materiaal had meegenomen toen hij een bezoek bracht aan de mannen toen zij een week aan wal lagen bij Gran Canaria.

Uniek materiaal

Meindert van der Meulen heeft zaken goed op orde: al het audiomateriaal is gedigitaliseerd en staat in mapjes op zijn computer. In een apart tekstbestand heeft hij alle informatie over de geluidsfragmenten toegevoegd.

Het wordt nog een hele onderneming om alles af te luisteren en er een geluidsdocument van te maken, maar de redactie van Buro de Vries heeft er heel veel zin in. "Het is uniek materiaal dat nog nooit eerder openbaar is gemaakt. Voor een radiomaker is dit goud", zo zegt Buro de Vries-redacteur Geartsje de Vries. Wanneer de radiodocumentaire en eventueel de podcastserie klaar is, is nog niet duidelijk. "Ik heb het materiaal nog niet. Meindert gaat eerst op vakantie en als hij terug is, dan krijgen we het waarschijnlijk op een memorystick, omdat de bestanden te groot zijn om via de computer te versturen.