Documentaire: Amsterdamse jeugdspelers kwamen in de oorlog naar Fryslân

Over die tijd is een documentaire gemaakt en die werd vrijdag gepresenteerd, met mensen die het hebben meegemaakt. Een van hen is Rob Been. Hij kwam in de oorlog vanuit Amsterdam naar Heerenveen. "Armoede, ellende, kou, honger, alles. Noem maar op", vertelt Been.

"Ik kwam terecht in Oranjewoud, bij een familie van wie ik de naam niet meer ken. Daar ben ik een week of twee gebleven. Ik had het zo slecht naar m'n zin, dat de secretaris van Voetbalvereniging Heerenveen ervoor zorgde dat ik overgeplaatst werd. Ik kwam terecht bij de familie Muntendam, op de Dracht 192. Ik kwam in een sprookje terecht: vrolijk, fris, leuk."

Pleegouders

Jappie Bosscha had in de Tweede Wereldoorlog één van de jongens in huis: "Dat was heel gezellig. Een hele rustige jongen, geen problemen gehad, ook niet onwennig geweest. Hij had het goed naar zijn zin bij ons. De voetbalvereniging heeft jongens uit Amsterdam uitgenodigd om naar Fryslân te komen vanwege de Hongerwinter. Elke club leverde twintig jongens. Wij hadden ons opgegeven als pleegouders."