Burgumers in Zeist om met uitzetting bedreigd Afghaans gezin te steunen

Afgelopen week is de familie 's ochtends in alle vroegte uit Burgum meegenomen. Volgens de Friezen die zondag naar Zeist gingen als steun, is de familie te verwesterd om terug te keren naar Afghanistan. "Het gaat er niet zozeer om wat de IND gelooft, maar wel wat men in Afghanistan gelooft", zei activist Esther van Dijken eerder tegen Omrop Fryslân. "Dan lopen deze mensen risico op vervolging en dat is verschrikkelijk om te horen."

Tocht om detentiecentrum

Om het gezin te steunen, is er een groep kennissen zondagmiddag op een speciaal gehuurde bus gestapt. De actie is door de kerk georganiseerd. In Zeist hebben ze gezongen en een wake rond het detentiecentrum gehouden.

Met de steun hopen de Burgumers te kunnen voorkomen dat het gezin naar Afghanistan wordt teruggestuurd.