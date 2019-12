Elfstedentocht moet duurzamer: geen plastic meer

Wieling vindt dat de vereniging het goede voorbeeld moet geven. "Zeker als je ziet dat het klimaat verandert, moeten wij alles doen wat in onze macht ligt om daar wat tegen te doen." Enkele leden hadden daar vragen over gesteld. Zij vinden dat de duurzamer kan werken. Volgend jaar moet er een plan liggen, zo zei Wieling toe.

Noodkreet van ijsclubs

Johannes de Vries van de ijswegencentrale Grou vroeg de hulp van de Elfstedenvereniging voor de financiële problemen die veel afdelingen hebben. Door het uitblijven van ijs raken de financiële reserves uitgeput. En dat terwijl de centrales ook voor de organisatie van de Elfstedentocht van groot belang zijn.

Voorzitter Wieling leeft mee met de ijswegencentrales en zegt toe dat de vereniging gaat kijken waar ze precies kunnen helpen. Financieel kan dat echter niet, zo zegt Wieling. "Nee, want de leden geven ons geld voor de organisatie van de Elfstedentocht. Maar, we weten heel goed dat we niet zonder de centrales kunnen. Dus helpen we ze graag in de contacten met gemeenten en provincie om te zien wat er financieel mogelijk is.

Anti-zwartrij hesje

Het hesje dat rijders aan moeten bij een volgende tocht is ook gepresenteerd. Het dragen daarvan moet zwartrijders tegenhouden. De leden krijgen het vlak voordat ze van start gaan uitgereikt. Er is in het verleden veel discussie over geweest.