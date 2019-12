Karlsson vliegt echt op het podium van De Harmonie

Hoofdrolspeler is Erik Erikson, een hele gewone jongen die in een heel gewone familie leeft. Op een dag komt er een klein gezet mannetje met een propeller op zijn rug zijn leven in. Het is Karlsson, die verre van saai is. Erik en Karlsson halen van alles uit en beleven allemaal avonturen.

Vliegen

Karlsson vliegt echt in de voorstelling. Tryater heeft dit zelf allemaal ontwikkeld. Deze week kon dit voor het eerst geprobeerd worden bij De Harmonie. "In Tryater konden we een klein stukje de hoogte in, maar toen hing ik aan een vaste paal van het gebouw. In de Harmonie hang ik aan touwen en zwiep ik heel erg na en daar moet ik nu wel rekening mee houden", volgens Mirjam Stolwijk, die de rol van Karlsson vertolkt.

Het stuk gaat volgende week in première en is dan tot en met 30 december te horen.