Zaterdagvoetbal: Harkemase Boys wint, ONS en Buitenpost verliezen van koplopers

De hekkensluiter verloor in eigen huis met 4-1 van koploper Sparta Nijkerk. Ook hekkensluiter van de Hoofdklasse B, VV Buitenpost, lukte het niet om te winnen van een koploper. VV Eemdijk was op het nippertje met 3-2 te sterk.

Harkemase Boys

Al na zeven minuten keek Harkemase Boys in Noordwijkerhout tegen een achterstand aan. Felitciano Zschusschen, oud-speler van FC Twente en NAC Breda, scoorde vanuit een voorzet de 1-0. Twee minuten voor de rust kwam de ploeg uit Harkema op 1-1 via een doelpunt van Robert Stelpstra.

De Friezen konden eigenlijk alleen in de rust genieten van die gelijke stand, want na een paar minuten zette opnieuw Zschusschen de ploeg uit Zuid-Holland op 2-1. Het leek er lang op dat dat ook de eindstand zou zijn, maar Henny Bouius maakte er tien minuten voor tijd uit het niets 2-2 van. En daar bleef het niet bij voor de Harkieten, want twee minuten later kopte Pier Veldman de Friese ploeg op 2-3 en daarmee bepaalde hij tevens de eindstand.

Door de overwinning staat Harkemase Boys met 29 punten op de vierde plaats in de derde divisie. Het gat met koploper Sparta Nijkerk is met dertien punten groot, maar nummer twee DVS '33 Ermelo en nummer drie Odin '59 hebben respectievelijk maar drie en twee punten meer.