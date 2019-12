Reina Anema naar zesde plaats op 3.000 meter in Nagano

Anema was in Japan de enige Nederlandse deelnemer in de A-groep. De zesde positie is voor de 26-jarige schaatsster haar beste prestatie ooit in de wereldbeker. Door deze klassering klimt ze in het wereldbekerklassement over de 3.000 en 5.000 meter naar de zevende plaats.

Ploegenachtervolging mannen

De 19-jarige Harm Visser uit De Westereen maakte in Nagano op de ploegenachtervolging zijn debuut bij de wereldbeker voor senioren. Hij reed met junioren Beau Snellink en Jordy van Workum naar de laatste plaats. De Nederlanders waren bijna vijftien seconden langzamer dan winnaar Rusland.