HEA! De liefde voor het oude

Hij heeft het van jongs af aan meegekregen; de liefde voor het oude. Alles bij Jan Talsma thuis ademt antiek. Hij is groot liefhebber en verzamelaar van de mooiste klokken en overal in huis staan of hangen ze. Hij weet bij alle klokken een verhaal en hij krijgt er maar geen genoeg van. Talsma is altijd alleen geweest en zo zal het ook blijven, want wie zou zo'n hobby ook pikken.