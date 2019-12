Het was een hoogstaande wedstrijd vrijdagavond, maar helaas voor SC Cambuur niet met het gewenste resultaat. Jong Ajax won met 2-0 in Leeuwarden en maakt zo een eind aan de reeks van vijftien wedstrijden zonder nederlaag. Een dubieus moment met Jamie Jacobs zorgde ervoor dat Cambuur zich na afloop mocht beklagen. Dat en mer in het Cambuur Sjoernaal...