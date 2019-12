Bewoners bepalen mee: wat moet er anders in het Waddengebied?

Het project is een initiatief van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Gebieden die worden benoemd tot werelderfgoed moeten voldoen aan bepaalde waarden. Het PRW zet zich in voor het behoud, ontwikkelen en versterken van die waarden. Het zoekt antwoord op de vraag welke ontwikkelingen en objecten uit het verleden op de lange termijn niet meer passen in het Waddengebied.

"Wij vragen mensen om mee te denken over welke objecten in het Waddengebied niet meer passen bij de kernwaarden van het Werelderfgoed. Het is gebied waar we trots op zijn en we zijn ook dagelijks bezig om het gebied mooi te houden", legt projectleider Rick Timmerman uit. Sommige zaken zijn in het verleden toegevoegd aan het gebied, maar hebben nu hun functie verloren of passen niet meer in het landschap. "Over die objecten willen we met bewoners na gaan denken wat we daarmee gaan doen."

Om tafel

Een bekend voorbeeld van zo'n object is het boorplatform tussen Harlingen en Terschelling. "Visueel is het geen pareltje voor de ogen", zegt Timmerman. Het is niet de bedoeling dat de objecten meteen worden opgeruimd. Mensen hebben twee maanden de tijd om een suggestie aan te dragen. Daarna wil PRW met de mensen die hebben gestemd of genomineerd om tafel. "Dat doen we ook samen met professionals, zoals landschapsarchitecten en andere experts."