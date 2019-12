Omrop TIP: De Oerfal - 75 jier

Eerdere films

Er is veel geschreven over de overval van 8 december 1944, maar het verhaal zit vooral in ons collectief geheugen door de zwart-witfilm uit 1962. Fryslân DOK maakte er al twee keer een documentaire over. De eerste naar aanleiding van het opnieuw uitbrengen van de film, de tweede over het openluchttheaterstuk in 2013.

Der is in protte skreaun oer de oerfal fan 8 desimber 1944, mar it ferhaal sit foaral yn ús kollektyf ûnthâld troch de swart-wyt film út 1962. Fryslân DOK makke der al twa kear in dokumintêre oer. De earste nei oanlieding fan it op 'e nij útbringen fan de film, de twadde oer it iepenloftstik yn 2013.