Henk de Jong: "Z'n hele hoofd lag open, dat is gewoon een penalty"

Het is het eerste thuisverlies van het seizoen voor Cambuur, dat al maanden niet meer had verloren. "We moeten hiervan niet in de war raken, wand dan hebben we pas echt een probleem. We moeten de boel nu weer oplappen voor Feyenoord, komende donderdag. Direct daarna spelen we uit tegen Excelsior. Dat is pittig, maar ook mooi."

Mac-Intosch: "Meer beweging en creativiteit nodig"

"We hebben goed gespeeld, maar terecht verloren", was de conclusie van verdediger Calvin Mac-Intosch. Volgens hem creëerden de Leeuwarders niet genoeg. "Van achteruit speelden we wel goed. We kwamen er wel doorheen, want Jong Ajax wist niet hoe ze druk moesten zetten. Maar daarna moet er meer beweging en creativiteit zijn."