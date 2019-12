Cambuur verliest topper van Jong Ajax

Bij Jong Ajax stonden een paar opvallende namen aan de aftrap. Zo stond oud-Heerenveenspeler Kik Pierie bij de Amsterdammers in de verdediging en Sontje Hansen stond in de spits. Hansen was dit jaar topscorer op het wereldkampioenschap voor spelers onder de 17 en wordt gezien als één van de grootste talenten van Ajax.

Cambuur is beter, Ajax scoort

De eerste grote kans was er na zeventien minuten, en was voor Cambuur. Aanvaller Issa Kallon zag dat zijn schot aangeraakt werd door verdediger Timber, waardoor de bal net naast de goal zou gaan. Na een klein halfuurtje kreeg Jamie Jacobs een grote kans, maar keeper Kjell Scherpen van Ajax stond op de goede plek.

Het was Ajax die één kans nodig had om toe te slaan. Brian Brobbey zette de Amsterdammers na een halfuur op voorsprong, toen hij in zijn eentje voor keeper Sonny Stevens kwam te staan. Daarna was Cambuur de draad eventjes kwijt. Drie minuten later kwam ook Jurgen Ekkelenkamp tegenover Stevens te staan, maar deze keer zorgde de keeper van Cambuur voor een goede redding. Ook twee minuten later kon Ekkelenkamp de bal niet voorbij Stevens krijgen, omdat de keeper opnieuw redding bracht.

Zeven minuten voor de pauze wilde het publiek in Leeuwarden een strafschop voor de thuisploeg zien. Door gevaarlijk spel van Kik Pierie werd Jamie Jacobs geraakt op zijn hoofd. De bloedende hoofdwond van de middenvelder was daarvoor een goed bewijs, maar scheidsrechter Van der Eijk ging daar niet op in. Jacobs kon niet verder; Stanley Akoy moest hem vervangen.