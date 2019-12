Heerenveen verliest strijd in de subtop: Willem II profiteert optimaal van fouten

Sportclub Heerenveen verloor vrijdag in eigen huis van directe concurrent Willem II: het werd 1-2 voor de ploeg uit Tilburg. Alle goals in het duel tussen de nummers 4 en 5 van de eredivisie vielen in de eerste helft. Heerenveen was tijdens een groot deel van de wedstrijd sterker, maar slaagde er na de 1-2 niet meer in om nog te scoren.