It Fryske Gea viert jubileum met natuurfoto's en tentoonstelling

Mensen kunnen zelf foto's uploaden op de website van It Fryske Gea. Een vakjury selecteert ieder seizoen de beste foto's. Daarna kan het publiek stemmen op de nummers één, twee en drie.

It Fryske Gea viert haar negentigste verjaardag op 22 februari. De vereniging werd in 1930 opgericht, vanwege de bedreiging van de Friese natuur door allerlei ontginningen. De gevarieerde natuur in Friesland moest worden beschermd, was het idee. It Fryske Gea heeft zo'n 60 natuurreservaten in beheer en telt zo'n 36.000 leden.