Boeren met emigratieplannen? "Kies voor een nichemarkt", zegt Jan uit Alabama

Boeren hebben genoeg van alles wat speelt, volgens Boersma. "De stikstof is de oorzaak, maar er zijn ook andere dingen. Denk aan de financiële zaken: de grondprijzen zijn gestegen."

Waar gaan de boeren dan naartoe? Boersma weet het: "Er was altijd veel belangstelling voor Denemarken. Sinds een paar jaar gaan veel boeren naar Duitsland, en momenteel naar Frankrijk." Voor dat laatste land heeft hij geen verklaring. "Zeg het maar. De grondprijzen zijn er wel veel hoger dan hier."

Andere problematiek in Canada en Amerika

Er is nog een categorie, de categorie aan de andere kant van de oceaan: Canada en Amerika dus. "Blijf je in Europa, dan houd je de EU-regels. In Canada en Amerika is dat over het algemeen wat vrijer, maar daar heb je weer andere problematiek. Zo is Canada heel duur, daar heb je veel vermogen voor nodig."

Voor wie als boer naar Amerika wil, is de tijd goed, volgens Boersma. "Ze hebben daar een heel lage melkprijs gehad. Er zijn wat bedrijven die het financieel moeilijk hebben. De melkprijs gaat de goede kant op en de grondprijs is er omlaag gegaan. Als je wilt instappen, moet je in een moeilijk tijd instappen. Dan heb je een voorsprong als het later beter gaat."