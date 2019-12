Drankrijder bijt politieman en bedreigt vrouwelijke agent: acht weken cel

De politie had hem aangehouden, omdat hij met drank op tegen een boom was gereden. De man dreigde tegen de politieagente dat hij een vuurwapen zou ophalen en haar dan thuis zou opzoeken. Toen de verdachte per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht, ging hij door het lint.

Terwijl de politie hem zou meenemen naar het bureau, beet hij een van de agenten in een been.

De verdachte zat in zijn proeftijd. Daarom moet hij bovenop de acht weken cel nog een maand voorwaardelijk uitzitten. Hij zit momenteel al vast, vanwege stalking.