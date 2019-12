De twee gezichten van de tram: hoe Joodse kinderen naar Fryslân konden vluchten

Een systeem om de kinderen te redden

De Hollandsche Schouwburg is nu tot museum omgebouwd. Wat is overgebleven, is een tot monument getransformeerde ruïne. Rijen met banken en aan het eind een pilaar. Toen er in de oorlog nog een dak op de schouwburg zat, stonden daar achthonderd stoelen. Toen de schouwburg als verzamelplaats voor opgepakte Joden werd gebruikt, kwam het regelmatig voor dat er veel meer mensen in de schouwburg waren. Zelfs een keer 1.600, valt terug te lezen in een factuur.

Walter Süskind, het hoofd van de Joodse Raad, en Henriëtte Pimentel, die de leiding had over de crèche, zetten samen een systeem op om de kinderen weg te krijgen. Drie jonge Joodse kinderverzorgers waren aangewezen om in de schouwburg de ouders van de ondergebrachte kinderen op te sporen en toestemming te vragen.

De vraag die ze moesten stellen was hard: wil je je kind laten vluchten en een kans geven op vrijheid? "Een bijna onmogelijke vraag voor velen", zegt Annemiek Gringold, conservator van Sjoa/Hollandsche Schouwburg. "Dan beslis je dat je je kind gaat afstaan, aan een wildvreemde. Zonder afscheid te nemen en zonder te weten of je ze ooit gaat terugzien. Veel mensen deden dat dan ook niet."