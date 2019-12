LDODK in eigen huis tegen 'angstgegner' PKC

Friso Boode is twee meter lang en staat bekend om zijn fanatieke inzet. Hij geniet van fysieke duels en zoekt altijd de grens op om in balbezit te komen en te blijven. Hij hoort bij de beste rebounders van Nederland. De meeste spelers hebben dan ook een hekel om tegen hem te spelen. Als speler van TOP uit Sassenheim won Boode tweemaal de nationale titel in de zaal.

Boode stopt

LDODK'er Boode (31) heeft aangekondigd dat dit zijn laatste seizoen als topkorfballer is. De oud-speler van Nic. uit Groningen en TOP is bezig aan zijn vierde seizoen bij LDODK. In april verwachten Boode en zijn vriendin hun tweede kindje, en na dertien jaar Korfbal League maakt Boode dan meer tijd vrij voor zijn familie. Hij hoopt zijn korfbalcarrière met LDODK af te kunnen sluiten met de zaalfinale in Ahoy op 4 april 2020.