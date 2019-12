Doeksen neemt maatregelen vanwege hoog water: auto's blijven aan boord

Medewerkers van de rederij rijden ze er een dag later af en zetten ze op het haventerrein.

Omdat de voetgangersbrug niet wordt gebruikt, moeten mensen over een loopbrug. Die is niet geschikt voor mensen die niet of niet goed kunnen lopen en ook niet voor kinderwagens. Deze passagiers worden in overleg omgeboekt naar een andere afvaart, zegt Doeksen.

Doeksen laat ook de boot van zaterdagavond 19.55 uur vervallen.