Publiek heeft het voor het zeggen bij stemmen voor Friese Popawards

De uitreiking van de Friese Popawards 2019 wordt op 20 december vanaf 20.00 uur gehouden in het café van poppodium Neushoorn in Leeuwarden en is live online te volgen via Omropfryslan.nl, de Omrop-app en de Facebookpagina's van IepenUP en Omrop Fryslân. De presentatie is in handen van Willem de Vries en Marianne Klijnstra.