Freedsmerk: "Hamsteren?"

Echt gehamsterd wordt er nog niet op de Leeuwarder vrijdagsmarkt, maar: "Wie anders een kip koopt, neemt er nu twee mee." De poelier blijft er echter nuchter onder: "Als het op is, is het op!" De mogelijke boerenacties bij distributiecentra van supermarkten zouden voor lege schappen kunnen zorgen, precies op het moment dat de kerstinkopen worden gedaan. Maar de meeste mensen zitten er niet erg over in.

Steun en tegenstand

"Wij hebben nog genoeg in de vriezer en voor de kerstdagen heb ik al wat bij de slager besteld. Wij komen niet om van de honger." Er was nog altijd brede steun voor de boeren en hun acties: "De boeren worden genaaid en als consumenten moeten we daar respect voor hebben. Die paar dagen komen we wel door." De boontjesman vertelde dat er genoeg eten is: "Laat ze maar bij ons komen, direct kopen bij de producent is voor iedereen beter!"

Toch waren er ook kritische geluiden: "De boeren moeten hun krediet niet op het spel zetten" en"Ze hebben ook hun verantwoordelijkheid voor het milieu." Een van de kopers suggereerde een tegenactie van de supermarkten: "Laat ze met hun grote vrachtwagens de oprit van de melkfabriek maar blokkeren. Dan is het snel gedaan."

'Oek lekker!'

De meest nuchtere reactie kwam van een echte Leeuwarder: "Ik hè noch wel in blikje knakwusten. Oek lekker!"