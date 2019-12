Geen raadsonderzoek naar financiën Tytsjerksteradiel

De oppositiepartijen wilden weten hoe het kan dat de gemeente in een slechte financiële situatie is beland. Maar ChristenUnie, CDA en FNP vinden een raadsonderzoek te zwaar.

Uit raadsvergadering gestapt

De volledige oppositie stapte weken geleden uit een raadsvergadering van Tytsjerksteradiel. De raadsleden konden zich niet vinden in de begroting die werd opgesteld door het college. "De begroting is een doolhof", volgens Brigitta Scheepsma van GroenLinks. "Het is onmogelijk om hiermee de controlerende taak uit te voeren."

De spanningen tussen de coalitie en oppositie in Tytsjerksteradiel zijn nog altijd niet weggenomen.