Jaarlijks 45.000 euro erbij voor Friese sporten: "Om professioneler te worden"

Dijk geeft aan verschillende punten te willen verbeteren bij het fierljeppen. "Maar ook bekijken hoe wij het fierljeppen aantrekkelijker kunnen maken voor het publiek. Wij willen ons wat meer profileren en het fierljeppen nog wat meer op de kaart zetten. Trainingen moeten beter. Het gaat goed, maar het kan beter."

De bond maakt financieel de grootste stap, omdat zij het tot nu toe met een veel lager bedrag moesten doen. "Wij gaan erop vooruit en daar zijn we blij mee", zegt Dijk.

Niet beconcurreren

Biense Dijkstra fan Dijkstra Draisma: "Uiteindelijk hebben wij als partners elkaar gevonden, we moeten elkaar niet beconcurreren over wie welke sport doet. Laten we met z'n allen de Friese sporten de mogelijkheid bieden om vooruit te kunnen. Wij hebben nu een gemeenschappelijk belang. Wij willen Fryslân beter op de kaart zetten, we denken dat we zelf al aardig op de kaart staan. En met name de sporten steunen om professioneler te worden."

Durk Mous van de Rabobank vult aan: "Wij praten nog wel eens met elkaar en de zaak is naar voren gekomen om het samen aan te pakken. Als je dat met z'n allen doet, krijg je een beter resultaat."