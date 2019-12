Friese sporten krijgen steun van drie grote sponsoren

Fierljeppen, kaatsen en schaatsen krijgen de komende jaren financiële steun van bouwbedrijf Dijkstra Draisma, investeringsgroep FB Oranjewoud en de Rabobank. Zij doen dat door sponsoring van de kaatsbond KNKB, Frysk Ljeppers Bûn (FLB) en de schaatsers van het Topteam van het gewest Fryslân. Met deze partijen is een overeenkomst gesloten voor vijf jaar. Dat is vrijdag bekendgemaakt in Leeuwarden.