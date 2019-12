Klaas Kikstra (100) krijgt Gouden Trapper als oudste fietser in gemeente Waadhoeke

Kikstra is op zijn honderdste nog zeer vitaal. Hij maakt regelmatig fietstochtjes van Franeker naar Menaam en Harlingen. Ook pakt hij vaak de fiets naar zwembad Bloemketerp in zijn woonplaats, waar hij plantjes verzorgt. Zijn geheim? "Niet roken en niet drinken", verklapt hij.

De gemeente ging in november op zoek naar de oudste fietser van Waadhoeke in het kader van het project 'Doortrappen'. Dit is een landelijk programma waarin gemeenten senioren stimuleren zo lang en zo veilig mogelijk te blijven fietsen. Volgend jaar worden er nog meer activiteiten georganiseerd, zoals fietstochten en workshops.

Wisselbokaal

De Gouden Trapper is een wisselbokaal die beschikbaar wordt gesteld door de provincie en rouleert tussen alle Friese 'doortrap'-gemeenten. In februari werd de 97-jarige Gerrit Scheenstra uit Heerenveen uitgeroepen tot de oudste nog actieve fietser van Nederland. Hij kreeg de Gouden Trapper toen uit handen van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen.