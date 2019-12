'Fries om utens' blij met verkiezingsuitslag, zijn kinderen echter niet

Bolling is wel blij met de uitkomst van de verkiezingen. "Het zal het land rust geven en ze kunnen nu weer vooruit met Brexit. Johnson heeft ook meer contact met de working class, dus het zal wel goed zijn. Het zal het land veranderen en vooruit brengen. The establishment heeft verloren en wij kunnen nu vooruit. Dat kan met een sterke leider. De andere kant is dat Labour vernietigd is en een nieuwe weg moet vinden."

Weer vooruit

Naar eigen zeggen had Bolling het ook wel verwacht. "Maar wij wisten niet hoe groot de winst precies zou zijn. Jeremy Corbyn is niet geschikt als leider. Boris heeft een duidelijke boodschap, wij willen rust in het land hebben en weer vooruit. Ik denk dat het wel een paar jaar duurt voordat het probleem van de Brexit volledig is opgelost."

Niet iedereen denkt er zo over, ook binnen de familie Bolling niet. "Mijn kinderen denken er anders over dan ik. Maar zij moeten nu accepteren dat het zo is. Nu kunnen ook de jongere mensen een nieuwe richting vinden."