Nieuw skûtsje voor Langweer: Harmen Brouwer zeilt in 2020 op De Jonge Jan

Harmen: "Dat was een hele verrassing. Ik heb natuurlijk wel eens nagedacht over wat nu een mooi schip is waar je succesvol mee kunt zijn. De Jonge Jan is daar één van en dan komt het naar je toe. Dat is fantastisch." De Jonge Jan, ook bekend as 'De Poep' (wat meerkoet betekent) is dan ook een snelle 'Piipster,' die in 1911 bij Roorda van de werf in Drachten rolde en bijna meteen al prijzengeld binnenhaalde. Een schip dat van bijzondere verhalen aan elkaar hangt en meerdere kampioenschappen op zijn naam heeft.

Overgrootvader Tjitte

In een van die verhalen duiken ook de overgrootvaders van Harmen op. Overgrootvader Tjitte Jansz Brouwer van vaderskant won in 1953 met De Jonge Jan de SKS en overgrootvader Wytze van moeders kant zeilde ook jaren op het skûtsje. "Ik ben een liefhebber van de geschiedenis. Als je op De Jonge Jan mag zeilen, in de historie gaat graven en het blijkt dat je qua familiebanden ook nog wat mee hebt, dan is dat wel een hele mooie bijkomstigheid. Ik ben van mening dat als je succesvol wilt zijn met het skûtsjesilen, dan moet je ook binding met een schip hebben. Nou, dat moet hier altijd goed komen!"