Hallum heeft weer een bibliotheek: vrijdag feestelijke opening

"Het is echt een nieuwe kans voor ons, en vooral voor Hallum en omgeving. In 2013 moest de bibliotheek sluiten, maar nu we de mogelijkheid hebben om een nieuwe bibliotheek te openen zijn we daar heel blij mee," geeft Schreuder aan. Deze komt in MFC Trefpunt aan de Singel.

Steun vanuit het Rijk

Een motie van de PvdA heeft daarbij geholpen. "Eind 2017 heeft de PvdA samen met andere oppositiepartijen een motie ingediend om de witte vlekken in bibliotheekland in te vullen. Daar hebben wij op ingeschreven. We hebben voor Hallum gekozen omdat daar ook een initiatief vanuit het onderwijs tegen laaggeletterdheid was en daarnaast waren wij op zoek naar een plek voor het Digitaalhuis. Zo was 1 en 1 dus 3," legt Schreuder uit.

Daarvoor krijgt Hallum wel subsidie vanuit het Rijk. "Daarom hebben we wat armslag, en tot 1 mei kunnen mensen gratis lid worden. We streven dus naar een hoop leden, we hebben er nu al 500."

Feest

Vrijdag is de opening van de bibliotheek, met allemaal feestelijkheden. "We beginnen om 8.30 met voorlezen voor peuters, dan komen de kleuters en kunnen de kinderen met Tomke op de foto, we hebben voor de groepen 4, 5 en 6 en voor de groepen 7 en 8 verschillende activiteiten en later op de dag is de officiële opening. Tot slot gaat Pierre Wind nog koken vanavond."