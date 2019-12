Friese wegenbelasting volgend jaar met 20 procent omhoog

Rijk en provincie

De motorrijtuigenbelasting is in Nederland opgebouwd uit twee delen: één dat vastgesteld is door het Rijk en een deel dat wordt gevraagd door de provincie, de zogenaamde opcenten. Die opcenten worden vastgesteld door een percentage van het Rijkstarief te nemen. De afgelopen vier jaar bedroeg dat percentage in Fryslân zo'n 70 procent, maar komend jaar zal dat ruim 90 procent zijn. Een eigenaar van een benzineauto van 1200 kilo betaalt dan aan opcenten dan 239 euro. In 2019 was dat 196.

In onderstaande tabel is te zien hoe de opcenten vier jaar geleden omlaag gehaald werden en nu weer stijgen, en hoe zich dat vergelijkt met onze oosterburen: