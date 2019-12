Satellietbeelden helpen boeren muizenschade te voorkomen

Het land onder water zetten kan helpen tegen muizenschade aan gewassen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden moet het blank zetten van het land op het juiste moment en op de juiste plaats gebeuren. Boeren kunnen daarbij een app gebruiken waar het land van bovenaf op te zien is. Op bewerkte satellietbeelden is de schade op het land goed te zien.

Informatie delen

De beelden worden om de twee weken ververst. Ze zijn straks op een speciale website te zien. Boeren worden ook opgeleid om met gebruik van de app ervaringen en waarnemingen te delen. Zij zien door al deze informatie de muizenplaag dan beter aankomen en kunnen heel precies de muizen bestrijden.

Frankrijk

Ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga heeft de muizenbestrijdings-app gemaakt in opdracht van boerenorganisatie LTO, het waterschap en de provincie. De methode is eerder al in Frankrijk gebruikt, maar is nu door Altenburg & Wymenga aangepast en aangevuld.

De grote toename van het aantal muizen in Fryslân staat ook niet op zichzelf. In grote delen van Europa gebeurt nu hetzelfde op ongeveer hetzelfde moment. Alleen in Frankrijk valt het wel mee. Dat laat volgens directeur Eddy Wymenga van het ecologisch adviesbureau zien dat het geen op zichzelf staand iets is, het overkomt iedereen eens per drie of vier jaar.