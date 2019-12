Boeren krijgen premie voor houden van zeldzaam melkvee

Boeren met zeldzame melkkoeien, zoals de Friese roodbonte koe, krijgen van het Ministerie van Landbouw over 2019 en 2020 ieder jaar een premie van 150 euro per koe. Dat geld is beschikbaar gesteld omdat afgelopen jaar met de invoering van de fosfaatrechten de Tweede Kamer ongerust was over de gevolgen voor de zeldzame rassen.